Hazine ve Maliye Bakanlığından Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetinin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamaların Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde aldığı kararlar olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır. Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur" denildi. - ANKARA