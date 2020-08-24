Hazine ve Maliye Bakanlığınca Giresun'daki mükellefler mücbir sebep kapsamına alındı Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Giresun'daki mükelleflerin vergi borçlarının, 29 Ocak 2021 Cuma günü sonuna kadar başvurmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faizsiz 24 ay süreyle taksitlendirileceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Giresun'daki mükelleflerin vergi borçlarının, 29 Ocak 2021 Cuma günü sonuna kadar başvurmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faizsiz 24 ay süreyle taksitlendirileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen son sel felaketi nedeniyle "Giresun'da sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, vergi kanunları uygulaması bakımından 22.8.2020 ile 30.11.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği" belirtildi.

Açıklamada, mücbir sebep süresince, süresi uzatılan ödemelere ilişikin şu bilgilere yer verildi:

"Mücbir sebep hali süresince, verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sel tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ve sel tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı."

Bu kapsamda mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 15 Aralık günü sonuna kadar verilebileceğinin belirtildiği açıklamada, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile söz konusu diğer vergi, ceza ve gecikme faizlerinin de 31 Aralık günü sonuna kadar ödenebileceği kaydedildi.

Giresun'daki mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2020 yılı 3 üncü geçici vergi beyannamesinin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca Giresun'daki mükelleflerinin vergi borçları 29 Ocak 2021 Cuma günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecek. Diğer taraftan selde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115'inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkün." bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA