Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının... - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının...

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası, Güncel, Haberler

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