Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının...
AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vatandaşlarımızın TL'ye ve TL cinsi varlıklara güveninin devam etmesinin, riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel