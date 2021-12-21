Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir." - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi...

 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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