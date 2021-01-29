Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Tarımsal ürün ve gıda piyasasındaki gelişmelerde karar almaya fayda sağlayacak Erken Uyarı Sistemine dair bilgi sunuldu."
29.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:18
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Tarımsal ürün ve gıda piyasasındaki gelişmelerde karar almaya fayda sağlayacak Erken Uyarı Sistemine dair bilgi sunuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Tarımsal ürün ve gıda piyasasındaki gelişmelerde karar almaya fayda sağlayacak Erken Uyarı Sistemine dair bilgi sunuldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık