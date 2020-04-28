Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
28.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:36
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com