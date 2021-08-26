Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'SDR' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'SDR' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'SDR' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında Özel Çekme Hakkı (SDR) tahsisatı, başka bir ifadeyle, 'koşulsuz rezerv desteği' sağladığı...

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında Özel Çekme Hakkı (SDR) tahsisatı, başka bir ifadeyle, 'koşulsuz rezerv desteği' sağladığı belirtilip, "Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında IMF SDR tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığının görüldüğü belirtilerek,"Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir. IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Covid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya'ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden 'https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right' ulaşılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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