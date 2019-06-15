Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'in not kararına tepki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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