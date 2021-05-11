Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddialarının ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımadığını bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddialarının ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'kur farkı vergisi' iddialarını yalanladı Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı "kur farkı vergisi" iddialarını yalanladı Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur farkı vergisi iddiası) Tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır
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