Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları duyuruldu - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları duyuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü devreye alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü devreye alınmıştır. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır".

"Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir."

(İHA)

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