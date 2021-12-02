Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Haber : Ferhat EKİNCİ-Caner ÜNVER/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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