Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (2)- Yeniden

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet