Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Moody's'in not indirim kararı) Kuruluş, Türkiye'nin borçlarının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğuna vurgu yapmıştır. Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı ülkelerde dahi bizim çok üzerimizdedir."
Kaynak: AA
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