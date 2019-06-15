Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Moody's'in not indirim kararı) Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır

Kaynak: AA
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