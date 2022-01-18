Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur Korumalı TL Mevduatı" örnek senaryolarla anlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Mevduat" hesabı uygulamasına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları ile yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceğine ilişkin örnek senaryoları derledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Mevduat" hesabı uygulamasına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları ile yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceğine ilişkin örnek senaryoları derledi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" başlıklı yazıda, kimlerin başvurabileceği, dikkate alınacak kurların ne zaman ilan edildiği, hangi kurların esas alınacağı ve hesabın açılması/kapatılması gibi uygulamalara ilişkin bilgiler yer aldı.

Yazıda, "Kur Korumalı TL Mevduat" hesabı açılması durumunda, elde edilecek getiri örnek senaryolarla anlatıldı. Döviz kurunun 10 lira, kur korumalı hesap (KKH) faizinin yıllık yüzde 14 olduğu dönemde, 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak bir hesaba yönelik 4 örnek senaryo paylaşıldı.

Öngörülen birinci senaryoya göre, hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

İkinci senaryoya göre, hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme verilmeyecek.

Üçüncü senaryoya göre, hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

Dördüncü senaryoya göre ise hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 lira alacak. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 lira tutarındaki fark TCMB tarafından bankaya ödenecek.

Merak edilen sorular

Söz konusu hesaba ilişkin öne çıkan soru ve yanıtları ise şöyle:

Soru : Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi?

Cevap: Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH, farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de olabilecek.

Soru: Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler neler?

Cevap: Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların, kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor.

Kırık vade uygulaması yok

Soru: 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?

Cevap: Bu hesaplar 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilebilir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.

Soru: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi?

Cevap: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor.

2022 sonuna kadar hesap açılabilecek

Soru: Kur korumalı hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mı?

Cevap: Bankaların, kur korumalı hesaplara uygulayacağı faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu esaslar katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak.

Soru: Kur korumalı hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mı?

Cevap: Kur korumalı hesapların mevcut durumda 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekiyor.