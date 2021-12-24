Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesaplarının uygulama esaslarını açıkladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesaplarının uygulama esaslarını açıkladı Açıklaması

 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur korumalı TL vadeli mevduat) Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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