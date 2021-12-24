Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL mevduatlara bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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