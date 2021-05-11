Hazine ve Maliye Bakanlığı "kur farkı vergisi" iddialarını yalanladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun