Hazine ve Maliye Bakanlığı "kur farkı vergisi" iddialarını yalanladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanlığı "kur farkı vergisi" iddialarını yalanladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'kur farkı vergisi' iddialarını yalanladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur farkı vergisi iddiası) Tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır
Hazine ve Maliye Bakanlığı: (Kur farkı vergisi iddiası) Tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır
WhatsApp'ın yeni açıklamasında 'Süre doluyor' vurgusu! İşte sözleşmeyi kabul etmeyenlerin başına gelecekler
WhatsApp'ın yeni açıklamasında "Süre doluyor" vurgusu! İşte sözleşmeyi kabul etmeyenlerin başına gelecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hazine ve Maliye Bakanlığı "kur farkı vergisi" iddialarını yalanladı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:45:45. #1.14#

title