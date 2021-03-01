Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı Açıklaması

01.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:24
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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