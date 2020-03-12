Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Korona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Korona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Korona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir.

12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:16
Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Korona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VIMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artısı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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