Hazine ve Maliye Bakanlığı, İSKİ'nin "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İSKİ'nin "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusuna ilişkin açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İSKİ'nin
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ( İski ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" İski'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan 'Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır."

Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak

Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak

 TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor

TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar...

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title