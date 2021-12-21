Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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