Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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