Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

03.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:50
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki tahvil ihalesi yapılacak.

İlk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

5 Ocak Salı günü düzenlenecek iki ihaleden ilkinde 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ikinci ihalede ise 10 yıl (3598 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Prens Harry Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ankara Yangın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 11:51:37. #1.14#
title