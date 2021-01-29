Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı...
29.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı çalışmalar sürdürülecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı çalışmalar sürdürülecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık