Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı...

29.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı çalışmalar sürdürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nin gıda ve alkolsüz içeceklerde ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörmesi için veri tabanlı çalışmalar sürdürülecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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