Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek
15.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:55
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Ocak'ta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Ocak'ta 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, salı günü planlanan ilk ihalede, 15 ay (448 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı