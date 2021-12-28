Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "( Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür." - ANKARA
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
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