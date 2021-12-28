Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "( Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür." - ANKARA

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