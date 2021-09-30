Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran 2021 itibarıyla 446,4 milyar Dolar, net dış borç stokunun ise 242,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlık, 30 Haziran 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran itibarıyla 446,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 58,3 oldu

Aynı tarihte net dış borç stoku ise 242,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 31,7 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 128,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,1 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku aynı tarih itibarıyla 2 trilyon 267,5 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 38,4 olarak hesaplandı.