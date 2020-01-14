: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok

14.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:33

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye (İBB) Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesinin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından reddedilmis¸ herhangi bir kredi onay talebi olmamıs¸tır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Bas¸kanı Ekrem I·mamogˆlu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, "2020'de, o¨zellikle kredi imkanı sagˆladıgˆımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep ac¸mıs¸tık. Bizim krediyi harekete gec¸irebilmemiz ic¸in Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

"REDDEDİLMİŞ HERHANGİ BİR KREDİ ONAY TALEBİ OLMAMIŞTIR"

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin, Bakanlıgˆımıza sunulmus¸ ya da Bakanlıgˆımız tarafından reddedilmis¸ herhangi bir kredi onay talebi olmamıs¸tır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlıgˆından talep edilen Hazine garantisiz dıs¸ borc¸lanma izinlerin verildiğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İzinler, U¨sku¨dar-Altunizade- U¨mraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini ic¸in 29.11.2019 tarihli yazı ile Bas¸aks¸ehir-Kayas¸ehir Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, C¸ekmeko¨y Sultanbeyli Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı, U¨mraniye-Atas¸ehir-Go¨ztepe Metro Hattı I·ns¸aat, elektromekanik I·s¸ler ve Arac¸ Alımı projeleri ic¸in 30.07.2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahc¸es¸ehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri ic¸in 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmis¸tir."

Kaynak: AA

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