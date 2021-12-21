Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için...

Hazine ve Maliye Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü devreye alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü devreye alınmıştır. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır". - ANKARA

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