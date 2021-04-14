Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 16 Nisan 2021 valörlü, 12 Nisan 2024 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Bu kapsamda, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 8 bin 693 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 9 bin 827 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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