Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 değişim ihalesi gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mart, 1 Nisan, 13 Mayıs ve 10 Haziran 2020 itfa tarihli 4 senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.
10.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mart, 1 Nisan, 13 Mayıs ve 10 Haziran 2020 itfa tarihli 4 senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com