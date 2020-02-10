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Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 değişim ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mart, 1 Nisan, 13 Mayıs ve 10 Haziran 2020 itfa tarihli 4 senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.

10.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 değişim ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve , 11 Mart, , 13 Mayıs ve 10 Haziran 2020 itfa tarihli 4 senet karşılığında 28 Haziran 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerin ihracını gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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