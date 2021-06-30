Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Mart 2021 itibarıyla brüt dış borç stokunun 448,4 milyar dolar, net dış borç stokunun 262,1 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Mart 2021 itibarıyla brüt dış borç stokunun 448,4 milyar dolar, net dış borç stokunun 262,1 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi.

Bakanlık, 31 Mart 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,4 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 61,5 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262,1 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,8 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 42,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,4 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 166,1 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 40,4 olarak hesaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Burak Elmas Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart itibarıyla dış borç stoku verilerini açıkladı Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:46:48. #1.16#

title