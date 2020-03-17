Hazine ve Maliye Bakanlığı: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.
17.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA