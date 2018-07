Hazine ve Maliye Bakanı Olarak Görevlendirilen Berat Albayrak Kimdir?

Yeni Kabinede Hazine ve Maliye Bakanı Olarak Göreve Gelen Berat Albayrak Kimdir? Siyasi Kariyeri Ve İş Hayatı Nasıldır? İşte merak edilen tüm detaylar.

BERAK ALBAYRAK KİMDİR?

EĞİTİMİ

Berat Albayrak 1 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık'tır ve aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.

İŞ HAYATI

1996 yılında meslek hayatına başlayan Albayrak, 1999 yılında profesyonel olarak iş hayatına başlamış ve Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu esnada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atanmıştır.

Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamladı. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak, Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders vermekte, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde bu görevine devam etti.

ÖZEL YAŞAMI

Türkiye Cumhuriyeti 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak,üç çocuk babasıdır.