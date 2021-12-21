Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye'de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Türkiye'de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: " Türkiye'de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir."
(İHA)
Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."
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