Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: " Türkiye'de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet