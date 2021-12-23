Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir."

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