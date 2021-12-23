Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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