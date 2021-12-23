Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına...
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "(Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir."
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet