Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız" dedi. - ANKARA
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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