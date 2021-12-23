Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(Dövizdeki düşüşün raflara yansıması) Fiyatlardaki düşüşler yamaç paraşütü gibi olmasın. Kimse kimseyi kandırmasın dövizdeki düşüş yansıtılsın. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yaparız" dedi. - ANKARA

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