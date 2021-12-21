Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye. Türkiye bu tarihi fırsatı değerlendirecek."

Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...