Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye. Türkiye bu tarihi fırsatı değerlendirecek."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye. Türkiye bu tarihi fırsatı değerlendirecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında Türkiye. Türkiye bu tarihi fırsatı değerlendirecek." - ANKARA
Son Dakika! Bakan Nebati'den Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'a dolara müdahale yanıtı: Hiçbir şekilde müdahale olmadı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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