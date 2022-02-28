Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme...

AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk."

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, G-20, Ekonomi, Haberler

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