Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme...
AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk."
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi