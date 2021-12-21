Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Aslında bu değişim, bir normalleşme - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Aslında bu değişim, bir normalleşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Aslında bu değişim, bir normalleşme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aslında bu değişim, bir normalleşme. Son birkaç aydır yaşanan kur ataklarıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve buna ilişkin yapılan yorumlar aslında normal olmayan bir şeyin tartışmasıydı. Şimdi normale döndük" dedi.

(İHA)

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