Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi

AA, Bilal Acar - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin salona gelişi Bakan Nebati'den detaylar Bakan Nebati'nin açıklamaları Basın mensuplarından detaylar LONDRA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin salona gelişi

Bakan Nebati'den detaylar

Bakan Nebati'nin açıklamaları

Basın mensuplarından detaylar LONDRA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Bilal Acar - Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, England, Londra, Güncel, Haber

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