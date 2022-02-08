Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi
AA, Bilal Acar - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin salona gelişi Bakan Nebati'den detaylar Bakan Nebati'nin açıklamaları Basın mensuplarından detaylar LONDRA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin salona gelişi
Bakan Nebati'den detaylar
Bakan Nebati'nin açıklamaları
Basın mensuplarından detaylar LONDRA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya geldi.