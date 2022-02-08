Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gazetecilerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin salona gelişi

Bakan Nebati'den detaylar

Bakan Nebati'nin açıklamaları

Basın mensuplarından detaylar LONDRA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerle bir araya geldi.