Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya gelen Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu belirten Bakan Nebati, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde "Kur Korumalı TL Mevduat" gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen Bakan Nebati, TL mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.

Varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi hedefledikleri adımlardan da bahseden Bakan Nebati, proje bankacılığının hızlandırılacağını ve Katma Değer Vergisi'nde tüm kesimleri memnun edecek bir sadeleştirilme yapılacağını vurguladı. Ekonomistlerin ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuklara tek tek söz veren Bakan Nebati, tüm katılımcıların görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.

(İHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türk Lirası, Ekonomi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title