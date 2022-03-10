Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AHK Türkiye heyetiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik." ifadesini kullandı.