Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA'nın
AA / Enes Duran - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Nebati, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçen Nebati, haber dalında Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy yerdi.

Nebati, spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafını seçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Enes Duran - Son Dakika Haberleri

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