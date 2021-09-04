Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Ishmetov ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Ishmetov ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Ishmetov ile görüştü
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Timur Ishmetov ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Timur Ishmetov ile bir araya geldi.

Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankasının yıllık toplantısı için geldiği başkent Taşkent'te, Özbekistan Maliye Bakanı Ishmetov ile görüştü.

Elvan, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Özbekistan Maliye Bakanı Sn. Timur Ishmetov ile Taşkent'te bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki mali iş birliği alanlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kıymetli meslektaşıma yakın ilgisi için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Taşkent'te dün İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Ishmetov ile görüştü - Haberler Ekonomi
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