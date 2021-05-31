Hazine ve Maliye Bakanı Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini belirterek, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." ifadesini kullandı.