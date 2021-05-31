Hazine ve Maliye Bakanı Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini belirterek, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini belirterek, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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