Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide neler yapacak? Ekonomide neler değişecek?

Berat Albayrak'ın istifası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide neler yapacak? Ekonomide neler değişecek?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan izleyici yolu anlattı. Peki, ekonomide neler değişecek? Lütfi Elvan ekonomide neleri değiştirecek?

LÜTFİ ELVAN EKONOMİDE NELER YAPACAK?

Meclis'teki yemin töreninin ardından açıklamalarda bulunan Lütfi Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Elvan; "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Ekonomi politikamızın esası, büyüme-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda şeffaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır" dedi.

Elvan, konuşmasının devamında, "Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.