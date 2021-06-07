Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Vali Su'ya Ziyaret

Millet Bahçesinin açılışı için ilimize gelen Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Millet Bahçesinin açılışı için ilimize gelen Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette; Hazine ve Maliye Bakan Elvan'a; Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın eşlik etti.

Ziyaretleri sırasında Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Elvan, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü. 05. 06. 2021

Kaynak: Habermetre