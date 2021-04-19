Hazine ve Maliye Bakanı kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? sorularının yanıtları merak edildi. Lütfi Elvan hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Maliye Bakanı kim oldu? Ekonomi Bakanı kim oldu? İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Lütfi Elvan'ın özgeçmişi.

Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasının ardından yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Yapılan atamadan sonra en çok aranan konulardan bir tanesi de Lütfi Elvan kimdir oluyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Lütfi Elvan'ın özgeçmişi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. İşte o açıklama;

Görevinden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti anayasanın 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde eğitimine devam etti. 1983 tarihinde lisans eğitimini tamamlayan Lütfi Elvan, ardından İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.

1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak görev alan Lütfi Elvan, bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının Etibank'ta yaygınlaşması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı. Burada 1996 yılına kadar uzman yardımcısı, olarak çalışan Lütfi Elvan, 1996 yılında ise Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

AK Parti'ye katılarak siyasete atılan Lütfi Elvan, 2007 seçimlerinde Karaman milletvekili olarak TBMM'ye girdi O dönem AK Parti Genel Başkanı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapan Lütfi Elvan, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi.

2011 seçimlerinde bir kez daha meclise giren Lütfi Elvan, bu kez Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Lütfi Elvan, evli ve iki çocuk babasıdır.

LÜTFİ ELVAN ÖZGEÇMİŞİ

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi.

64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.

65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Mersin 1. sıra milletvekili adayı olmuştur.

Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan isim oldu.