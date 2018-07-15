Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı Yaş Üyesi Oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi oldu.

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde YAŞ toplantılarına katılacak ve toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumda toplantıya Cumhurbaşkanının görevlendireceği yardımcısı başkanlık edecek.

YAŞ'ın görevleri, "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek, mevzuatla verilen görevleri yapmak" şeklinde sıralandı.

YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek. - ANKARA