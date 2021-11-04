Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet