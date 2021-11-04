Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor" - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: '2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz.
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